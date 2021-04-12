Молоко и молочные продукты (особенно, сливочное масло), по-прежнему являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют, сообщили ForUm’у в Госпродпотребслужбе.

Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла.

На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки.

Такие данные стали известны по итогам работы ведомства по противодействию фальсификации пищевых продуктов в I квартале 2021 года.

С начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонну продуктов.

Больше всего изъято: молока и молочных продуктов (более 6 тонн), рыбы (4,7 тонн); мяса птицы (3,3 тонны) мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).

Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн гривен.