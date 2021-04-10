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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Анталье в субботу, 10 апреля.

Инцидент произошел сегодня утром на трассе Конья – Аскарай. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате инцидента одна россиянка погибла, еще 26 человек получили ранения.

Всего в автобусе находились 32 туриста, которые прилетели в Анталью по путевкам Пегас туристик, и направлялись в Каппадокию.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им оказывается экстренная медицинская помощь.
ForUm

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