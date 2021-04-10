также в разделеПолитика
Зеленский прибыл в Турцию 5
Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в 2021 году 16
Госсекретарь США встретится с партнерами по НАТО из-за российских войск 13
Британских аналитиков беспокоит обострение на Донбассе, вызванное борьбой Зеленского с оппозицией, в частности с Медведчуком 15
Зубченко: Американский аналитик предупреждает Зеленского, что США «кинут» его так же, как Саакашвили в 2008 году 18
Президент передал армии вертолет и самолет 36
СБУ перед выборами сообщала ЦИК о российском паспорте Аксенова 18
Прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело «Роттердам+» 18
Кулеба: Каждая страна заплатит двойную цену за Sputnik V 32
Резников призвал мир раз и навсегда остановить «Северный поток-2» 20
Зеленский: На Донбассе нужно новое перемирие 72
Суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку 20
Зеленский завтра посетит Турцию 15
Шмыгаль ответил Кличко по локдауну: предложил урезать его полномочия 44
Кушнир: Такими решениями, как санкции СНБО без суда, власть перечеркивает путь Украины в ЕС 16
Хомчак: Россия пытается дискредитировать Украину и посеять панику среды населения 19
Сегодня заседания СНБО не будет: Зеленский и Данилов – на Донбассе 15
Медведчук: Новые антирекорды Украины по смертности от COVID-19 – на совести украинской власти 42

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что отрабатывается возможность ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом. Об этом Тихановская сказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

«Такая встреча (с Зеленским - ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась», - подчеркнула Тихановская.

Кроме того, она подтвердила, что встреча с новым президентом США Байденом - в процессе подготовки.

«Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - COVID-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений», - добавила Тихановская.

Она также отметила, что получает последние новости от посла США в Беларуси Джулии Фишер.

Напомним, ранее Тихановская назвала Крым украинским, готова повторить в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги