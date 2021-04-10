также в разделеМир
Венгрия отложила открытие средних школ 9
ВОЗ заявила о шокирующем дисбалансе в распределении COVID-вакцин 20
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за COVID-19 24
Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море 15
Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II 28
У COVID-вакцины Johnson & Johnson выявили побочные реакции 83
Ученые: Контакт с поверхностями - не главный путь передачи COVID-19 25
Немецкая земля намерена получить российскую вакцину 22
СМИ: У советника Путина нашли виллу за €15 миллионов на Карибах 20
Опрос: Британцы хотят видеть королем принца Уильяма, а не его отца Чарльза 14
Ученые: У переболевших COVID-19 чаще развивается инсульт и психические расстройства 20
Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca 34
В Facebook назвали причину масштабной утечки данных пользователей 12
Число новых случаев COVID-19 в мире растет шестую неделю подряд 12
В Австрии решили не ждать одобрения агентства ЕС для покупки российской вакцины 36
Грецию обещают открыть для туристов с 14 мая 15
РФ продала Словакии не ту вакцину, которую одобрили в научном журнале 26
В мире зафиксировано более 133 миллионов случаев COVID-19 9

На востоке Румынии вечером в пятницу, 9 апреля, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли и ГСЧС Украины.

Отмечается, что толчки произошли в 21:36 в сейсмически активной зоне Вранча. Очаг подземных толчков находился на глубине 77 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступали.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения составила 4,8, а его очаг находился на глубине 80 км.

Землетрясение распространилось также на территорию Украины. По информации Главного центра специального контроля, землетрясение магнитудой 4,6 фиксировалось на территории Одесской области (Ренийский, Болградский и Измаильский районы). Обошлось без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
12
Теги