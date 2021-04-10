На востоке Румынии вечером в пятницу, 9 апреля, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли и ГСЧС Украины.

Отмечается, что толчки произошли в 21:36 в сейсмически активной зоне Вранча. Очаг подземных толчков находился на глубине 77 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступали.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения составила 4,8, а его очаг находился на глубине 80 км.

Землетрясение распространилось также на территорию Украины. По информации Главного центра специального контроля, землетрясение магнитудой 4,6 фиксировалось на территории Одесской области (Ренийский, Болградский и Измаильский районы). Обошлось без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.