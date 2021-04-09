Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
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