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Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
ForUm

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