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Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что из большинства громад в регионе мусор не вывозят вообще. 

«Сегодня из некоторых населенных пунктов области мусор не вывозят вообще. Известно, куда он попадает. Поэтому мы сегодня создаем логистику вывоза мусора из отдаленных сел Закарпатья. Действенным в борьбе с ним будет и наладка вектора грантовой поддержки в борьбе с этой проблемой. А самое важное - осуществлять комплекс мероприятий по повышению культуры обращения с мусором наших людей», - с таким месседжем обратился на совещании председатель Закарпатской ОГА.

По его словам, в Закарпатской области активно продолжается работа по ликвидации заторов и стихийных свалок.

По поручению председателя ОГА представители соответствующих служб осуществляют рабочие поездки на проблемные участки для проведения расчетов и инженерных работ. «Это не только проблема областной власти - все территориальные общины должны быть привлечены к работе в этом направлении», - добавил глава Закарпатья.  
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