Советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев и его жена Татьяна Юмашева являются владельцами виллы за 15 миллионов евро на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, говорится в расследовании Новой Газеты.

В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости».

Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Отмечается, что информация о том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стала известна только в 2018 году. На сайте Кремля появилось распоряжение президента о его назначении.

По данным СМИ, эту информацию опубликовали из-за технической ошибки. Тогда же выяснилось, что Юмашев исполняет обязанности советника уже 18 лет.

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о резиденции Владимира Путина под Геленджиком. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России.

На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен.