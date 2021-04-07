также в разделеМир
Опрос: Британцы хотят видеть королем принца Уильяма, а не его отца Чарльза 10
Ученые: У переболевших COVID-19 чаще развивается инсульт и психические расстройства 15
Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca 16
В Facebook назвали причину масштабной утечки данных пользователей 10
Число новых случаев COVID-19 в мире растет шестую неделю подряд 12
В Австрии решили не ждать одобрения агентства ЕС для покупки российской вакцины 33
Грецию обещают открыть для туристов с 14 мая 14
РФ продала Словакии не ту вакцину, которую одобрили в научном журнале 24
В мире зафиксировано более 133 миллионов случаев COVID-19 9
В РФ заявили о начале проверок боеготовности армии 16
Страны G20 могут до конца года заморозить долги бедных стран 9
Агентство ЕС признало связь между вакциной AstraZeneca и тромбами 14
В Италии умер «отец» евро 14
СМИ: Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения 27
Во Франции избили и ограбили бывшего владельца Adidas 12
Трамп объявил бойкот Coca-Cola 22
Гильдия киноактеров США назвала победителей ежегодной премии 49
В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами 11

Советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев и его жена Татьяна Юмашева являются владельцами виллы за 15 миллионов евро на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, говорится в расследовании Новой Газеты.

В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости».

Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Отмечается, что информация о том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стала известна только в 2018 году. На сайте Кремля появилось распоряжение президента о его назначении. 

По данным СМИ, эту информацию опубликовали из-за технической ошибки. Тогда же выяснилось, что Юмашев исполняет обязанности советника уже 18 лет.

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о резиденции Владимира Путина под Геленджиком. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России.

На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги