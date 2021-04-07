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В зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб 26-летний житель Жидачева Игорь Байтала. Он проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«Соболезнования родным и близким нашего Воина. Печальная весть постигла его родителей в то время, когда оба заболели COVID-19. Вечная память Герою» - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

У погибшего военного остались родители и две сестры.

Как сообщал ForUm, 6 апреля оккупанты передали тело украинского военного, пропавшего 3 апреля. Что именно могло произойти с военнослужащим - пока неизвестно. Рассматриваются различные версии, в том числе потеря ориентировки и похищение.

Отмечается, что на месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было.
ForUm

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