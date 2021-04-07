Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 7 апреля без обсуждения, передает Укринформ.

«Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 ноября 2020 года в Лондоне», - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие постановления позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Соглашения, оно вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.