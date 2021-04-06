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Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабмином и Нефтегазовой ассоциацией Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях Shell цена бензина марки А-92 опустилась на 40 коп/л, до 27,97 грн/л, а А-95 подешевел на 80 коп/л, до 29,14 грн/л.

«В сети «Параллель» бензин А-92 подешевел на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 - до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango бензины подешевели на 30 коп/л, дизельное топливо - на 90 коп/л.

Такие сети как «Маркет» и «Автопорт» снизили цены на бензины в пределах 20-70 коп/л. Motto опустила цену на дизтопливо в Харьковской области на 20 коп/л, до 25,78 грн/л», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 апреля корректировки цен на бензины провели такие операторы как ОККО, WOG, UPG, KLO и другие.

Напомним, правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Меморандум предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно только в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.
ForUm

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