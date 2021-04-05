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Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что российские власти перебрасывают в оккупированный Крым 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как «псковские десантники».

Об этом сообщается на сайте CIT.

Так, 4 апреля в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой «Нона-С», которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, журналисты установили, что она следует со станции Череха в Псковской области на станцию «Симферополь-грузовой».

В качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как «псковские десантники».

Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Череха, откуда и отправился попавший на видео эшелон.

«По некоторым деталям, например, по штабелю круглого леса у путей, мы предполагаем, что видео снято именно на станции Череха, во время погрузки эшелона.

Помимо войны в Чечне, 76-я дивизия известна тем, что понесла потери в ходе конфликта на востоке Украины летом 2014 года. Однако это не позволяет сделать однозначный вывод, что десантников готовят для вторжения – переброска одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки производится для запугивания украинских властей», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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