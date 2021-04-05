Понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации, начиная с 2000 года, и особенно активно – в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время – как инструмент информационной войны, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Цель – противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований», - пояснил он.

Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места «Донбасса» в российской информационной повестке дня: «выбор Донбасса», «ущемления прав народа Донбасса», «разговор с Донбассом», «народ Донбасса», «ополчение Донбасса», «власть Донбасса».

«Поэтому употребление термина «Донбасс» сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде», - подчеркнул Данилов.

Кроме этого, он отметил, что история – это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой 150 и даже 10 лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего.

«И если, например, в 18-м веке понятие «Московия» было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин «Малороссия» для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» и др. Изменилось время, и изменились обстоятельства. С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие «Донбасс» как «исторически устоявшееся», «использование которого вряд ли будет искоренено из употребления», - отметил секретарь СНБО.

По слова Данилова, в случае с названием «Донбасс» «мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области».

«И поэтому, даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным», - резюмировал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО также обратился с призывом максимально избегать такого понятия, как «Донбасс», который стал нарративом, навязанным страной-агрессором.