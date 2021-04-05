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«Крымскую платформу» как новую переговорную площадку о возвращении оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержали более десяти стран мира. Отдельные страны дали принципиальное согласие об участии в работе платформы. Об этом сегодня, 4 апреля, в эфире телеканала «Дом» сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Почему-то при предыдущей власти о Крыме забыли, и ни на одной платформе не упоминался вопрос возвращения оккупированного полуострова. Сейчас же президент Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения — о «Крымской платформе». Создание «Крымской платформы» уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие иные страны — их уже более десятка. И отдельные страны уже дали своё принципиальное согласие в том, что они будут принимать участие в этом переговорном процессе», — сказала она.

Первый саммит «Крымской платформы» должен состояться 23 августа, за день до Дня Независимости Украины. Сейчас решаются организационные вопросы о формате саммита в условиях пандемии.

«Мы понимаем — наш общий дом невозможен без Крыма. И когда мы говорим о мире, мы говорим о нашей сильной Украине, о том государстве, в котором каждый из нас захочет жить», — резюмировала Мендель.

 
ForUm

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