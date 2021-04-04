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Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована 3 апреля командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет "Радио Свобода".

О причинах ухода с орбиты не сообщают. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Экспериментальный аппарат малого класса “Космос-2525” был запущен в марте 2018 года. Официальных данных о назначении спутника Министерство обороны России не приводило.
ForUm

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