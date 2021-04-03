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Украина пожаловалась Совбезу ООН на эскалацию Россией ситуации на Донбассе и наращивание военного присутствия возле украинской границы. Об этом сообщает Миссия Украины в ООН в Twitter в пятницу, 2 апреля.

В миссии уверены, что давление на РФ позволит прекратить нагнетание ситуации.

«Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание», - сказано в заявлении.

Накануне возле Шумов сепаратисты ранили бойца ВСУ. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из автоматических гранатометов.

Напомним, США обещают «не оставить Украину наедине» в случае эскалации российской агрессии.
ForUm

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