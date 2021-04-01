В суд направлено обвинительное заключение в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и старшего оперуполномоченного одного из главных управлений Службы безопасности Украины, которые планировали мошенническим путем получить 100 тысяч долларов США. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следователи установили, что прокурор и работник СБУ составили неправдивые официальные процессуальные документы о начале досудебного расследования о деятельности одного из банков. В дальнейшем прокурор выдвинул должностному лицу банка требование о предоставлении оплаты, за которую он якобы должен был закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшую нерегистрацию уголовных производств, а также назвать «заказчиков» преследования из числа конкурентов банка.

Летом 2020 ГБР задержало прокурора в помещении банка при получении неправомерной выгоды. Впоследствии разоблачили и его сообщника.

Таким образом прокурор и работник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления, а также мошенничестве, совершенном по предварительному сговору (ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст . 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Также работнику СБУ инкриминируют разглашение данных оперативно-розыскной деятельности (ч. 2 ст. 387). В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.