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Министерство финансов планирует устранить изъяны в законодательстве, которые позволяют украинским компаниям уклоняться от уплаты налогов за счет налога на прибыль, НДС и экологического налога. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Если мы учтем высокие цены на товары украинского экспорта в мире, примем во внимание всю господдержку, плюс компенсацию НДС и сравним это с налогами, которые в Украине платят крупные промышленные группы, то государство вполне может поставить вопрос: а где прибыль? Это касается не только аграриев, но и, например, других финансово-промышленных групп», – пояснил Марченко.

По его словам, Минфин готовит комплекс изменений в Налоговый кодекс, которые разрушают существующие пробелы в законодательстве. Министр не уточнил о каких изменениях идет речь, поскольку «сейчас происходит согласование модели».

«Политическая поддержка этих изменений есть. Я понимаю, что это решение будет трудно провести через парламент, ведь многим это не понравится, но мириться с уклонением от уплаты налогов – не тот путь, нас устраивает», – сказал Марченко.
ForUm

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