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С начала оккупации Крыма в 2014 году задокументировано 43 случая насильственного исчезновения.

Об этом свидетельствуют данные ООН, сообщает УНИАН.

Отмечается, что насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения; среди жертв – 39 мужчин и 4 женщины.

Первый задокументированный случай имел место 3 марта 2014 года, а последний - 23 мая 2018 года.

Из 43 жертв насильственного исчезновения, по данным ООН, 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей.

«Насильственные исчезновения совершались, вероятно, вооруженными группами, такими как самооборона Крыма и казачьи группы; представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в частности полицией Крыма», - говорится в отчете.

В ООН говорят, что похитители применяли пытки, чтобы заставить жертв дать показания против самих себя или свидетельствовать против других, а также в качестве мести за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

«Ни один человек не был привлечен к ответственности в связи с какими-либо из насильственных исчезновений, а также за случаи пыток и жестокого обращения», - отмечают в ООН.
ForUm

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