также в разделеОбщество
С начала оккупации в Крыму зафиксировано 43 случая насильственного исчезновения
В Украине установлен очередной антирекорд: 17569 новых случаев COVID-19 11
Минздрав призвал украинцев не отказываться от COVID-вакцинации 12
31 марта. Картина дня 16
Ляшко рассказал, когда начнется применение вакцины CoronaVac 13
Украина в 2020 году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ 12
РФ в ТКГ отказалась с 1 апреля обеспечить перемирие на Донбассе 22
1 апреля в Украине – до +20 и грозы 18
Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 19
Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год 43
В двух учебниках по истории напечатали карту Украины без Крыма 51
ГФС заявила о разоблачении схемы вывоза карпатского леса 13
В Хмельницкой области могут ввести красную зону карантина 13
Убийства, пытки, закрытие телеканалов: Госдеп США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине 56
В Украине запретили обустраивать места для парковки на тротуарах 20
«Конец эры военкоматов»: в Украине появится электронный военный билет 45
ВСУ сократили призыв на срочную службу 123
В «Аскании-Новой» снова погибли десятки серых журавлей 11

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Министр проинформировал собеседника о системном обострения Россией ситуации безопасности на линии разграничения со временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.

26 марта четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
11
Теги