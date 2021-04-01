По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Министр проинформировал собеседника о системном обострения Россией ситуации безопасности на линии разграничения со временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.

26 марта четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.