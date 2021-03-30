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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, не будет ли Россия, по его данным, пробовать пробить военный коридор в Крым, рассказал, что Генштаб Украины готовится к любому развитию событий со стороны России. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации», – заявил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, специалисты Генштаба анализируют, прогнозируют, планируют, и под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.

«Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем», – подчеркнул он. 

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия может совершить попытки получения воды с материковой Украины путем атак.
ForUm

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