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Впервые за последние шесть месяцев в Лондоне за сутки 28 марта не зафиксировали ни одной смерти, вызванной COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Службы здравоохранения Англии.

В разгар кризиса в апреле прошлого года в Лондоне регистрировали около 230 смертей в день, связанных с коронавируса. «Это фантастическая веха, но мы еще очень далеки от того, чтобы вернуться к нормальной жизни», - цитирует ВВС медиков.

На Лондон приходится около 12 процентов всех случаев смерти от коронавируса в Великобритании, и он был эпицентром первой волны пандемии в прошлом году.

Как отметил Джим Таун, врач отделения интенсивной терапии больницы Университетского колледжа Лондона, сейчас в реанимации остаются около семи пациентов, и медики ожидают, что им станет лучше.

В стране 29 марта начинается вторая фаза ослабления связанных с пандемией ограничений. С сегодняшнего дня жители Англии смогут собираться на улице группами до шести человек, или же двумя домохозяйствами.

Согласно новым правилам, также могут возобновиться соревнования любительских команд, а также занятия спортом на открытом воздухе, таким как теннис, гольф и плавание. По состоянию на 28 марта в Британии первую дозу вакцины получили более 30 млн взрослых.  
ForUm

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