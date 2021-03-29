Руководство Херсонского облсовета не было осведомлено о планах руководства театра утроить закрытую вечеринку с полуголыми женщинами.

Об этом изданию Любимый Херсон рассказал заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.

«Руководство областного драмтеатра не уведомляло и не согласовывало программу данного мероприятия с руководством облсовета. Руководство облсовета на данном мероприятии не присутствовало», - заявил Соболевский.

Кроме того, он пообещал разобраться в ситуации.

«Учитывая резонанс в СМИ, мы обязательно проведем детальную проверку всех обстоятельств и о результатах проинформируем. Хотелось бы попросить общественность о сдержанности до установления всех фактов данной ситуации», - рассказал он.

Херсонский областной академический музыкально-драматический театр имени Кулиша является коммунальным заведением, которое финансируется из областного бюджета. В этом году на его содержание потратят более 40 млн гривен из областного бюджета и более 2,5 миллионов из городского.