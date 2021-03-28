Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Ивано-Франковске погиб человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«28 марта в 5:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ивано-Франковск на улице Северный Бульвар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены пожарные, которые выяснили, что пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

«Чрезвычайники провели эвакуацию жителей из верхних этажей здания с помощью автолестницы. На месте происшествия было найдено потерпевшего, который не подавал признаков жизни и вынесен на свежий воздух. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины», — добавляется в сообщении.

Сообщается, что пожар удалось ликвидировать в 05:50.

«Причина возникновения пожара устанавливается», — резюмировали пожарные.

Напомним, накануне в селе Белозерье Черкасского района возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей.