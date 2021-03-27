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В Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из них двое детей. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Пожар произошел 27 марта в селе Белозерье Черкасского района в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. В результате пожара пожилая женщина и двое детей получили отравление продуктами горения.

«После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 рождения», - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

«По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», - добавили спасатели.
ForUm

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