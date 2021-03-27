В столице Украины за минувшие сутки коронавирус выявлен у 1 226 человек. Всего с начала пандемии заразились 158 993 киевлян. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

По данным городского головы, заболели 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин от 18 до 96 лет, 28 девочек от года до 17 лет и 40 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173).

За последние 24 часа вирус унес жизни 39 киевлян. Всего от COVID-19 с начала пандемии скончалось 3 274 жителей столицы.

Также известно о 151 госпитализированном с COVID-19 и о 581 госпитализированном с подозрением на коронавирус и пневмониями.

С болезнью справились 464 киевлянина. С нала пандемии выздоровело 104 617 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса.