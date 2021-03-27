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За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине сделали первую прививку от коронавируса COVID-19 17 939 людям.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Лидером вакцинации за прошедшие сутки стал Киев. В столице первую прививку сделали 1650 людям.

Также в рейтинге лидеров вакцинации Днепропетровская область (1320), Херсонская (1190), Киевская (1170), Сумская (1080) и Львовская (1060) области.

На протяжении 26 марта было сделано на 799 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. В Минздраве сообщили, что вакцинацию проводили 180 мобильных бригад и 493 стационарных пункта.

С начала вакцинации в Украине сделали 192 264 первых прививок от коронавируса. Полностью вакцинирован один человек. В лист ожидания вакцинации записались 356 308 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса, 290 больных умерли, госпитализированы 4747 человек и 7124 человек выздоровели.
ForUm

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