Украина продолжает разрабатывать собственную вакцину от коронавируса. Однако она будет стоить дороже, чем те препараты, которые на данный момент закупает страна.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украина 24.

По его словам, на прошлой неделе он встречался с компанией, которая занимается разработкой украинской вакцины от COVID-19.

Он также объяснил, что на данный момент правительство ведет переговоры с компаниям. Производители не будут вкладывать деньги в вакцину, если в стране не будет на нее спроса, добавил министр.

«Нужно принять закон. Мы должны понимать, что вакцины, которые мы будем покупать у украинских производителей, будут дороже. Но это гарантировано, это у нас, и мы защищены», — подытожил Степанов.

В начале сентября Степанов заявлял, что в Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин. Научный потенциал для этого имеется, уточнил он.

Напомним, Макрон назвал ситуацию с вакцинами от COVID-19 «мировой войной».