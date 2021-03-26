Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что ситуация в сфере производства вакцин от коронавируса является «мировой войной» нового типа, а для того, чтобы выстоять, Европа должна добиться суверенитета в этой сфере и противостоять влиянию Китая и России.

Об этом Макрон заявил после саммита лидеров стран ЕС в четверг, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RFI.

По словам Макрона, странам старого континента необходимо наладить выпуск вакцин на своей территории и строго ограничить экспорт препаратов за пределы ЕС.

«Европа - единственный континент, который экспортирует вакцины. Это единственный континент свободного мира, имеет настоящую стратегию и дипломатию в вопросе вакцин. Не для того, чтобы шантажировать те или иные страны, но чтобы выполнить наши международные обязательства», - сказал Макрон.

Французский президент добавил, что ситуация с вакцинами вызвала «мировую войну» нового типа.

«Нужно ясно понимать, что мы столкнулись с мировой войной нового типа, с атаками и попытками дестабилизации со стороны России, Китая, попытками влиять с помощью вакцин. Если мы хотим этому противостоять, нам необходим суверенитет в производстве вакцин», - отметил Макрона.