Концерт группы «Жадан и собаки», который был запланирован в харьковском арт-клубе «Корова» на вечер 24 марта, отменили из-за нарушения карантинных ограничений, заявили в полиции.

Перед его началом полиция, в пределах своих полномочий, провела с владельцем заведения профилактическую беседу и предупредила о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина.

В среду, 24 марта, в Харькове был запланирован концерт украинской рок-группы, который должен был состояться в одном из городских арт-клубов.

Согласно ограничениям «оранжевой» зоны карантина, запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале. Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии.

Сергей Жадан на своей странице в Facebook извинился за отмену концерта и пообещал, что группа его отыграет позже. «Мы обязательно сыграем этот концерт, поэтому билеты можно не сдавать. О времени и месте проинформируем», - написал он.

При этом он раскритиковал правоохранителей, не предупредивших об отмене концерта заранее.

«Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели известить зрителей, и они не рвались бы со всего города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках (у вас же о здоровье граждан шла речь?). Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение – это шантаж и скотство», - написал Жадан.