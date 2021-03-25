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В октябре 2020 года на пешеходном переходе в городе Борисполе работница прокуратуры Киева сбила 11-летнего ребенка. ГБР завершило досудебное расследование, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

В ходе следственных действий установлено, что за рулем внедорожника, который совершил ДПТ, находилась начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева.

В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму головы и перелом ключицы.

На момент дорожно-транспортного происшествия чиновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
ForUm

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