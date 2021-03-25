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Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук обсудил с президентом Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном и представителями Брацлавских хасидов в городе Ерусалим вопросы, связанные с ежегодным паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош га-Шана.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства.

Стороны подчеркнули необходимость объединить усилия для улучшения инфраструктуры города и развития Умани, как международного центра паломничества хасидов.

Посол проинформировал собеседников о переговорах между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что позволит открыть границу между двумя государствами и восстановить туристические поездки.

«Было договорено всесторонне сотрудничать по вопросам обеспечения посещения представителями хасидской общины города Умань с максимальным соблюдением украинского законодательства во время празднования Рош га-Шана в сентябре этого года», - говорится в сообщении.
ForUm

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