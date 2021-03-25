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Администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376 «О введении простоя на предприятии».

Как сообщила пресс-служба ЧАЭС, это связано с постановлением КМУ от 09.12.2020 №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», для нераспространения коронавируса.

Минимум до 4 апреля 2021 на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, а также к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимо.
ForUm

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