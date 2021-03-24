В четверг, 25 марта, в Украине ожидается снег и гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«А еще нарушит субординацию и сделает, например, южную часть Украины одной из самых холодных, а северную - одной из самых теплых», - написала она в Facebook.

Так, 25-го марта в южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 1 + 5 градусов. А на Севере, Западе и в Винницкой области воздух прогреется до + 4 + 9 градусов, на Закарпатье до +10, +11 градусов.

В западных, северных и Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а на остальной территории возможен снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового.

Словом, некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах - на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей.

В Киеве в четверг воздух прогреется уже до +7 градусов.

В конце недели, на выходных, потепление коснется всех областей Украины.