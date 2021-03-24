Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки пищи. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, передает УНИАН.

«Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти», — сообщается в отчете.

Большинство пострадавших стран находятся в Африке, но голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В списке ООН - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

«Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID – 19, стучится в двери миллионов семей»,- сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Из-за этого для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.



