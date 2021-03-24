также в разделеМир
Меркель извинилась за решение о пасхальном карантине и отменила его 15
Госдума приняла закон об обнулении сроков Путина 15
SpaceX запустила в космос еще 60 интернет-спутников 14
19 стран создали платформу для сбора доказательств преступлений режима Лукашенко 19
«Вызов для Байдена»: КНДР совершила несколько пусков ракет 15
«Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 125 странах 59
Столтенберг: Страны НАТО имеют разногласия по «Северному потоку-2» 20
Блинкен: США хотят вдохнуть новую жизнь в НАТО 21
Маск заявил, что его ракеты сядут на Марс до 2030 года 16
Defense Express: Армия РФ тренируется захватывать города через психологические SMS-атаки 22
СМИ: Сотрудник консульства РФ в Страсбурге украл велосипедов на €100 тысяч 24
В РФ экипаж бомбардировщика погиб из-за срабатывания катапульты 29
Лавров обвинил ЕС в разрушении отношений с Россией 69
ЮНЕСКО: Человечеству грозит дефицит воды в ближайшее десятилетие 12
Столтенберг: Путин является ответственным за агрессию РФ 12
ЕС создал Европейский фонд мира 13
Трамп хочет создать собственную соцсеть 13
Израиль провакцинировал от коронавируса половину населения 25

Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки пищи. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, передает УНИАН.

«Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти», — сообщается в отчете.

Большинство пострадавших стран находятся в Африке, но голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В списке ООН - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан. 

«Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID – 19, стучится в двери миллионов семей»,- сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы. 

Из-за этого для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги