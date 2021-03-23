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Украинский фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня Юрий Юрасюк умер от COVID-19 на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, его тело при содействии посольства Украины завтра будет репатриировано на родину.

Это вторая смерть нашего соотечественника от коронавируса из 12 летальных исходов, которые случились в Египте с гражданами Украины с начала года, сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии Укринформу.

«В Египет еженедельно прибывает около 10 тыс. украинских туристов. С начала года, в Египте, к сожалению, зафиксировано 12 случаев смертей граждан Украины, официально признано, что две смерти вызваны ковидом, одна из них – это смерть Юрия Юрасюка», - сказал дипломат.

Посол отметил, что не все наши соотечественники по состоянию здоровья легко переносят акклиматизацию и «температурные качели», а волонтер Юрасюк имел еще и сопутствующие хронические заболевания.

 

 

Микитенко рассказал, что у волонтера был диагностирован коронавирус на третий день после его прибытия в начале марта вместе с семьей - женой и двумя дочерьми - на отдых в Шарм-эль-Шейх, а 5 марта Юрасюк попал на лечение в инфекционное отделение госпиталя Sharm International Hospital.

«К сожалению, болезнь быстро прогрессировала, и 19 марта Юрий Юрасюк умер», - отметил посол.

Он заверил, что с момента поступления информации о госпитализации Юрасюка посольство Украины поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой и страховой компанией, которая его обслуживала, а 20 марта в Шарм эль-Шейх прибыл украинский консул Олег Прензелевич для предоставления Ольге Юрасюк необходимой помощи.

Микитенко также сообщил, что трагическая смерть нашего соотечественника имела большой резонанс среди руководства Египта - 20 марта в посольстве Украины со словами соболезнования звонили многочисленные египетские чиновники. Египетская сторона также взяла на себя все расходы по уплате медицинских услуг за лечение Юрасюка, по пребыванию Ольги Юрасюк с сестрой в Египте, а также расходы, связанные с доставкой тела умершего в Украину.

«Посольство на данный момент завершило необходимые процедуры относительно репатриации гроба с телом Ю. Юрасюка в Украине. Она прибудет в международный аэропорт «Борисполь» 24 марта в 8.20 по киевскому времени. По личной просьбе О. Юрасюк посольство установило контакт с директором ирпенской ритуальной службы, который будет заниматься встречей гроба с телом в аэропорту «Борисполь»», - сообщил Микитенко.

Комментируя сообщение в Фейсбуке одной женщины-комментатора с обвинениями, что государство бросило своего гражданина за рубежом сам на сам и ее обращение по этому поводу к руководителям Украины разного уровня, посол отметил, что Ольга Юрасюк, с которой он несколько раз общался по телефону, никаких претензий к посольству не озвучивала, а все вопросы, несмотря на ее вполне понятное моральное состояние, решались «нормально и спокойно».

Юрий Юрасюк родился в 1981 году, жил в Ирпене Киевской области, работал детским стоматологом. С начала вооруженного конфликта на Донбассе в качестве волонтера помогал украинской армии.
ForUm

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