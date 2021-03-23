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Министерство обороны РФ отчиталось об успешных учениях с использованием морально-психологического давления, в ходе которых военные тренировались захватывать населенный пункт с помощью SMS-рассылок и разбрасывания листовок.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Defense Express.

«Армия Российской Федерации провела довольно необычные учения: 96-я отдельная разведывательная бригада 1-й танковой армии тренировалась захватывать населенный пункт с помощью SMS-рассылок с беспилотника и листовок. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ: «в результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства... условный противник сложил оружие и не оказал сопротивления», - сообщает издание.

Как отмечается, в ходе войны на Донбассе российская регулярная армия неоднократно осуществляла подобные SMS-рассылки в попытках повлиять на украинских военных. Для этого использовался комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3», в состав которого входит несколько БПЛА «Орлан-10» со специальной аппаратурой. Это позволяет не только глушить мобильную связь и выявлять мобильные телефоны, но и «мимикрировать» под базовую сотовую станцию, что позволяет, в частности, осуществлять подобные SMS-рассылки.

«Леер-3» неоднократно был замечен на Донбассе, в том числе и миссией ОБСЕ. Также существует информация о его применении в Сирии, сообщает Defense Express.

13 ноября 2020 года Украина выступила с требованием к России предоставить объяснения по поводу того, как обнаруженный Миссией ОБСЕ российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3» оказался на Донбассе и кто им управлял.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 8 ноября на территории аэродрома недалеко от оккупированного Луганска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3»).

Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 «Житель», «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», «Репеллент-1», «Торн», «Тирада-2» и др.

 
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