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И.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 млн грн процентов, начисленных по вкладам в Ощадбанке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 20 марта 2021 года, пишет Экономическая правда.

В частности, Витренко сообщил о полученном 10 марта доходе в 11 754 943 гривен процентов от Ощадбанка.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко имел в Ощадбанке 12 счетов - на части из них средства хранятся в иностранной валюте.

23 февраля Верховная Рада одобрила законопроект №4531 о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы - с учетом предложений президента Владимира Зеленского, который предлагал расширить полномочия и.о. министров.

Позже закон подписал прездент Владимир Зеленский.

28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьером - министром энергетики.
ForUm

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