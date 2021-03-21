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Мадагаскар не спешит закупать вакцины от коронавируса, заявил президент страны Андри Радзуэлина. В качестве лекарства жители острова продолжат применять средство из полыни.

Об этом сообщает DW.

Президент не выступает категорически против прививок, но в настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе".

По его словам, оцениваются побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics.

Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

Напомним, главный стадион Франции превратят в центр вакцинации против COVID-19.
ForUm

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