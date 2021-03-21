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В Киеве за минувшие сутки скончались 28 человек с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье, 21 марта.

При этом за сутки зафиксировано 434 новых случая заболевания против 1 070 днем ранее.

Так, заболели 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 152 637 случая коронавируса. Скончались 3 062 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 107 человек. Всего коронавирус преодолели 101 452 киевлянина.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации с 20 марта в Киеве ввели жесткие карантинные ограничения, которые продлятся до 9 апреля.
ForUm

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