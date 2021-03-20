Красный уровень карантина в Киеве и Одесской области вводится с 23 марта. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 20 марта.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, с 00:00 23 марта в Киеве и Одесской области начнут действовать красный уровень епиднебезпекы распространение COVID-19 и ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для этой зоны.

Одесская область попала в красную зону 20 марта, Киев — 19 марта. Кроме того, некоторые регионы усиливают карантин на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности Львовская, Киевская и Полтавская области.

В целом сейчас в красной зоне оказались шесть регионов: Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Киевская, Одесская области и Киев.

В оранжевой зоне — Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.