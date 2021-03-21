В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашний акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента, сообщается на Facebook-странице заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

«За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из наиболее агрессивных участников. Это — уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины», — указали ранее в МВД.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В свою очередь Антон Геращенко отметил, что: «Один из его соратников (протестующих — ред.) назвал задержанного полицейским провокатором... Если это действительно так, и полицейский задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала — хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?».

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».