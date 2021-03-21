В центре Киева задержан один из участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, у Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - указано в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук).

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из участка и повезла в ИВС.