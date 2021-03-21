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В центре Киева задержан один из участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, у Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - указано в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук). 

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из участка и повезла в ИВС.

Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным «Змей» воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в «Правом секторе» и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».
ForUm

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