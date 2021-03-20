В Киеве 20 марта в 19:00 возле Офиса президента пройдет новая акция протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом говорится в Telegram-канале активиста.

«В субботу в Киеве вводят локдаун. Но на самом деле это еще одна причина „случайно“ оказаться под Офисом Президента. Все будет закрыто, а проводить время на свежем воздухе с хорошими людьми, видстоююючы свои права — это всегда хорошая идея. Обязательно надевайте маски и берите с собой антисептики», — отмечается в анонсе события.

20 марта Стерненко исполнится 26 лет. Однако свой день рождениях осужденный активист проведет в тюрьме.

«На день рождения Сергея мы немного попразднуем, зажжем и напомним президенту о его обязанностях перед народом Украины», — говорится в анонсе.

В Telegram-канале также опубликовали памятку по правилам безопасности во время демонстрации и первой помощи.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.