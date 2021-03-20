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В Украине первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 19 марта, получили 11 628 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 104 341 человеку, вторую — одному.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 19 марта сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 1 050. Также среди лидеров Киевская и Днепропетровская (по 820), Львовская (790) и Донецкая (620) области.

Меньше всего прививок за 19 марта сделали в Житомирской (160) и Винницкой (210) областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (8 104), а меньше всего — в Житомирской (1 931).

Напомним, Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации.
ForUm

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