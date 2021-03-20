Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За 19 марта сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.
Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 1 050. Также среди лидеров Киевская и Днепропетровская (по 820), Львовская (790) и Донецкая (620) области.
Меньше всего прививок за 19 марта сделали в Житомирской (160) и Винницкой (210) областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (8 104), а меньше всего — в Житомирской (1 931).
Напомним, Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации.
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