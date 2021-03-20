Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 19 марта сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 1 050. Также среди лидеров Киевская и Днепропетровская (по 820), Львовская (790) и Донецкая (620) области.