Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает внесения изменений в план вакцинации, которые связаны с работниками предприятий критической инфраструктуры. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Народный депутат от группы «Доверие» Андрей Иванчук обратился к Степанову с вопросом о вакцинации работников предприятий критической инфраструктуры.

«Правительством до сегодняшнего дня не разработан перечень предприятий критической инфраструктуры, предприятий с техногенным воздействием и с техногенной опасностью, работающих в круглосуточном режиме работы, а также предприятий, которые обеспечивают сегодня страну медицинским кислородом, средствами защиты и всем другим, необходимым для борьбы с пандемией», - сказал он.

Депутат призвал правительство разработать перечень критически важных предприятий критической инфраструктуры с перебойным циклом работы.

«Если у нас не будет кислорода, если у нас не будет электроэнергии, то нам нечем будет бороться во время локдауну с пандемией», - подчеркнул Иванчук.

На это Степанов отметил, что планом вакцинации не предусматривалось выделение таких работников в какой-то отдельный этап вакцинации.

«В нашем плане вакцинации мы выделения в отдельный этап... этих работников не предполагали. Но я считаю, что в вашем предложении есть смысл. И уверен, что определятся мои коллеги относительно предприятий, которые являются сверхважными для функционирования нашего государства, важными для безопасности нашего государства. И мы соответствующее примем решение относительно изменений в план вакцинации», - сказал Степанов.