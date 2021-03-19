Суд оставил под стражей активиста Сергея Стерненко.
Как передает УНИАН, соответствующее решение приняла судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова.
По ее мнению, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат.
«В удовлетворении отказать...» - зачитала она фрагмент из резолютивной части решения.
Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.
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