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Суд оставил под стражей активиста Сергея Стерненко.

Как передает УНИАН, соответствующее решение приняла судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова.

По ее мнению, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат.

«В удовлетворении отказать...» - зачитала она фрагмент из резолютивной части решения.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.
ForUm

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