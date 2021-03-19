Власти Одессы могут ввести в городе локдаун в случае массового приезда в город жителей Киева, в котором уже ввели жесткий карантин.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает «Страна».

«Мы будем отслеживать чуть ли не по минутам напряжение в наших больницах, процент выздоровления, степень тяжести заболевания. Все это суммарно будем оценивать. Но я склонен к тому, чтобы все-таки вводить локдаун», - заявил он.

Труханов утверждает, что после усиления карантина в столице «пол-Киева будет в Одессе».

«Киевляне, которые привыкли сходить в ресторанчик, тусануть, прогуляться сейчас сядут в машину, четыре часа езды - и они уже у нас в Одессе. Только из-за этого мы можем ввести локдаун», - сказал мэр.

По его словам, многие одесситы расслабились и не стремятся сдавать тесты на коронавирус при первых признаках заболевания. В больницу при этом обращаются уже при осложнениях.

«Мы на контакте с мобильными операторами. Мониторим ситуацию по нагрузке на мобильные сети. Если мы будем видеть четкую миграцию людей к нам после локдауна в других областях, будем вынуждены «прикрыть» Одессу», - резюмировал Труханов.