Украине без принятия закона об освобождении производителей вакцин от ответственности за определенные риски будут недоступны некоторые вакцины.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

При этом он подчеркнул, что ответственность за последствия вакцинации несет государство.

«Мы эту ответственность берем на себя. То есть не производитель отвечает, а будет отвечать Украина. Мне кажется, что украинцы все же доверяют Украинскому государству. Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцины. Что касается самой ответственности, то она заключается, прежде всего, в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации», - сказал Степанов.

По его словам, из более чем 92 тысяч привитых от COVID-19 зарегистрировано 455 незначительных побочных реакций.

«Это 0,5%, как при любой рутинной иммунизации», - сказал Степанов.