Украина поднялась еще на 13 строчек в рейтинге World Happiness Report 2021.
Об этом говорится в самом индексе счастья, сообщает Укринформ.
При определении места в рейтинге члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.
Сейчас Украина занимает 110-е место из 149 стран мира, включенных в рейтинг.
Первое место рейтинга занимает Финляндия. На второй строчке находится Дания, а тройку замыкает Швейцария.
По данным Yle, Финляндия уже 4-й год подряд лидирует в индексе счастья.
В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.
Завершают список Руанда, Зимбабве и Афганистан.
Как сообщалось, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report 2020 Украина занимала 123-е место после подъема на 10 позиций.
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