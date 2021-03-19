Украина поднялась еще на 13 строчек в рейтинге World Happiness Report 2021.

Об этом говорится в самом индексе счастья, сообщает Укринформ.

При определении места в рейтинге члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.

Сейчас Украина занимает 110-е место из 149 стран мира, включенных в рейтинг.

Первое место рейтинга занимает Финляндия. На второй строчке находится Дания, а тройку замыкает Швейцария.

По данным Yle, Финляндия уже 4-й год подряд лидирует в индексе счастья.

В топ-10 также входят Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Завершают список Руанда, Зимбабве и Афганистан.

Как сообщалось, в прошлогоднем рейтинге индекса счастья World Happiness Report 2020 Украина занимала 123-е место после подъема на 10 позиций.