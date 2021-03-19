также в разделеСтолица
В Киеве вводят локдаун: Список ограничений 25
Киевские школьники после каникул будут учиться дистанционно 11
Рада не будет заседать во время ужесточенного карантина в Киеве 9
COVID-19 в Киеве: Госпитализированных стало более чем в два раза больше 11
В Киеве – 1210 новых случаев COVID, 24 человека умерли 14
В Киеве «брокеры» выманивали деньги у граждан ЕС 11
В Киеве группировка торговала фейковыми справками об отрицательном COVID-тесте 12
В Киеве «заминировали» 7 станций метро 15
Киев на три недели вводит усиленный карантин 477
В Киеве за сутки обнаружили 1092 больных COVID-19 19
Врачи: В опорных больницах Киева заканчиваются места для больных COVID-19 191
Киев через неделю может оказаться в «красной» зоне 27
В Киеве – 1121 новый больной COVID 14
В киевском метро отрицают остановку строительства станций на Виноградарь 13
В Киеве установили два поста мониторинга воздуха 21
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в оранжевой зоне 28
Каникулы для киевских школьников начнутся раньше из-за COVID 26
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения 12

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию о нашем государстве. Противоправная деятельность финансировалась с территории РФ, заявили в пресс-центре ведомства.

Общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников – более 5 тыс.

Оперативники спецслужбы установили, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины.

По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами. Для организации противоправной деятельности, исполнители схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением; телекоммуникационное оборудование; более 3000 сим-карт. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются для привлечения к ответственности все лица, причастные к противоправной деятельности.

Операция проведена силами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, СВ Соломенского УП ГУ НП в Киеве по процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
9
Теги