Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию о нашем государстве. Противоправная деятельность финансировалась с территории РФ, заявили в пресс-центре ведомства.

Общее количество зафиксированных фейковых аккаунтов злоумышленников – более 5 тыс.

Оперативники спецслужбы установили, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины.

По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами. Для организации противоправной деятельности, исполнители схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением; телекоммуникационное оборудование; более 3000 сим-карт. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются для привлечения к ответственности все лица, причастные к противоправной деятельности.

Операция проведена силами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, СВ Соломенского УП ГУ НП в Киеве по процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.